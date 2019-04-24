"Мурманск Молл" эвакуировали из-за угрозы взрыва

СЕГОДНЯ 08:46 2019-04-24T08:46:13+03:00

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Эвакуации в торговых центрах столицы Заполярья не редкость. Так, в "Мурманск Молле" они проходят раз в несколько месяцев. То из-за ложного срабатывания сигнализации, то потому, что посетители почувствуют запах гари.

В очередной раз людей вывели из торгово-развлекательного центра в девятом часу вечера 23 апреля.

На место срочно выехали экстренные службы.

- Угроза взрыва не подтвердилась, - сообщила итоги проверки здания начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Напомним, по областному центру уже дважды прокатывалась волна заминирования. Первая - 30 апреля, когда из-за звонков из Бельгии эвакуировали 22 здания только в Мурманске. А вторая - 12 апреля. Тогда эвакуировали 29 зданий. За ложно сообщение о теракте приводит к уголовной статье, крупному штрафу вплоть до 1,5 миллионов рублей и даже лишению свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU