2019-04-12T20:28:08+03:00
Происшествия

Источник: В Мурманске из-за угрозы взрыва эвакуируют 29 зданий

Неизвестные "заминировали" городскую больницу, деловой центр и автосалон [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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У "заминированных" объектов работают спецслужбы.У "заминированных" объектов работают спецслужбы.Фото: Александр ГЛУЗ
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История января, когда по Мурманскую прокатилась волна сообщений об угрозе взрыва, повторяется. 12 апреля снова стали поступать анонимки, что разные здания заминированы. К слову, наш город не стал единственным: 11 апреля то же самое случилось в Нижнем Новгороде.

Как рассказал источник "КП", в 15.35 по электронной почте менеджеру делового центра "Максимум", что на улице Домостроительная, 16 и главному бухгалтеру торгового центра "Солнечный" на улице Скальная, 31 поступила информация об угрозе взрыва. На место срочно выехали спецслужбы.

Также есть информация, что всего на данный момент идет эвакуация из 29 зданий в Мурманске, в том числе городской больницы, автосалонов, например, из Subaru. Проводятся доследственные мероприятия.

Напомним, 30 января были "заминированы" 22 объекта только в Мурманске. Среди них - здание областного правительства, больницы, МГТУ, рыбный порт, "Арктика" и другие. К счастью, ни одна угроза взрыва не подтвердилась. Позже стало известно, что сообщения поступали из Бельгии. Дело взяла на контроль ФСБ.

Один из "заминированных" адресов - улица Домостроительная. Фото: vk.com/murmanskgroup

Один из "заминированных" адресов - улица Домостроительная. Фото: vk.com/murmanskgroup

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ИСТОЧНИК KP.RU

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