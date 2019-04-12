2019-04-12T20:24:11+03:00
Происшествия

Угрозы взрыва продолжаются: здания «заминировали» в Коле и Кильдинстрое

В списке оказались администрация города и больница поселка
Екатерина КОНОТОП
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На места выехали кинологи. Фото: Павел КОВАЛЕВ/ТАССНа места выехали кинологи. Фото: Павел КОВАЛЕВ/ТАСС
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В январе этого года «угрозами взрыва» лихорадило всю страну, в том числе и Мурманскую область. Кажется, история повторяется снова. Вчера «минирования» прокатились по Нижнему Новгороду, а сегодня тревожная информация стала поступать по электронной почте в учреждения столицы Заполярья. 29 зданий, в числе которых ТЦ «Солнечный», автосалон Subaru и горбольница, оказались в центре событий пятничного вечера. На место выезжали все тревожные службы, но «минирования» так и не подтвердились – сообщения оказались ложными.

И вот, по тому же сценарию, что и в январе, после Мурманска «угрозы взрыва» продвинулись дальше по Заполярью. Теперь информация о похожих поступила из Кольского района.

- Кинологи выехали по адресам пгт Кильдинстрой, Набережная, 9 и город Кола, Каменный остров, 5, сообщил источник «КП», знакомый с ситуацией.

Так, в поселке Кильдинстрой под угрозой оказалась амбулатория Кольской ЦРБ, а в Коле – администрация города.

«КП» следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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