2019-04-12T18:01:35+03:00
Происшествия

Полиция Мурманска прокомментировала угрозу взрыва в торговом центре и горбольнице

"Заминирования" оказались ложными
Мария ПАШЕНКОВА
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По тревоге были подняты все экстренные службы города. Фото: архив "КП".По тревоге были подняты все экстренные службы города. Фото: архив "КП".
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Вечер пятницы, 12 апреля, стал в Мурманске неспокойным. В четвертом часу сотрудникам разных объектов стали поступать электронные письма, что их здания могут взлететь на воздух. Такие анонимки получили менеджер делового центра "Максимум" и главбух торгового центра "Солнечный", руководство городской больницы.

Без раздумий началась эвакуация. На места срочно приехали экстренные службы.

Изначально речь шла о 29 "заминированных" зданиях. Но в полиции подтвердили только четыре обьекта: три вышеперечисленных и автоцентр Subaru.

- Угроза во всех точках не подтвердилась, - рассказала "КП" начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Напомним, что такие ложные звонки и письма о бомбах - дело подсудное. И попадает под статью 207 УК РФ. И шутникам грозит штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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