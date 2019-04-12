Полиция Мурманска прокомментировала угрозу взрыва в торговом центре и горбольнице
Вечер пятницы, 12 апреля, стал в Мурманске неспокойным. В четвертом часу сотрудникам разных объектов стали поступать электронные письма, что их здания могут взлететь на воздух. Такие анонимки получили менеджер делового центра "Максимум" и главбух торгового центра "Солнечный", руководство городской больницы.
Без раздумий началась эвакуация. На места срочно приехали экстренные службы.
Изначально речь шла о 29 "заминированных" зданиях. Но в полиции подтвердили только четыре обьекта: три вышеперечисленных и автоцентр Subaru.
- Угроза во всех точках не подтвердилась, - рассказала "КП" начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.
Напомним, что такие ложные звонки и письма о бомбах - дело подсудное. И попадает под статью 207 УК РФ. И шутникам грозит штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU