Звонки о "заминированных" зданиях в Мурманске поступили из Бельгии

СЕГОДНЯ 12:35 2019-01-31T12:42:45+03:00

Сигналы о бомбах, якобы заложенных в различных зданиях и жилых домах Мурманска, приходили из-за границы. Фото: Илья ЕВСТИГНЕЕВ

Против анонимных хулиганов возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма

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В Мурманске продолжают обсуждать волну сообщений о заминированных домах, которая прошла по всей стране и докатилась до нас. Напомним, утром 30 января началась эвакуация ряда государственных и соцучреждений, различных заведений. Всего - 22 объекта в городе (!) от больниц областного центра до правительства региона.

К слову, сотрудники мэрии одними из первых на себе ощутили, что такое сорванный рабочий день. Например, глава администрации Андрей Сысоев одним из последних покинул здание - решение некоторых задач было неотложным.

- Конечно, потеряли время. Но мы-то можем потерпеть, а вот когда больницы получают такие сообщения, это отменяет плановые и экстренные операции. Детей эвакуировали из детской больницы. Сказать, что это экстраординарное - ничего не сказать, - отметил Андрей Иванович.

Он подчеркнул, что все службы сработали четко, от отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций до сотрудников правоохранительных органов. Как стало известно "КП", в городе на "заминированных" объектах работало 6 следственно-оперативных групп, 9 служебных собак, 4 взрывотехника Росгвардии. Парламентарий Совета депутатов Мурманска Сергей Веллер уточнил, что сообщения (по одной информации - письмо, по другой - звонки) о заминированиях поступали из-за границы. Точнее, из Бельгии.

Сейчас из-за выходки злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"

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ИСТОЧНИК KP.RU