2019-02-21T14:36:47+03:00
Происшествия

Посетителей «Мурманск Молла» эвакуировали из-за пожарной тревоги

Сигнализация сработала в одном из кафе комплекса
Елена МОЛОДЦОВА
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Торгово-развлекательный центр в Мурманске никого не пускали. Фото: severlife.ruТоргово-развлекательный центр в Мурманске никого не пускали. Фото: severlife.ru
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В последние дни, что остались до главного мужского праздника года, северянки сбились с ног в поисках подарков, поэтому пожарная сигнализация в одном из крупных торгово-развлекательных центров Мурманска сработала в неподходящий момент.

В разгар рабочего дня система оповещения проинформировала посетителей о том, что проводится эвакуация по техническим причинам. Людей исправно вывели на улицу, а в центр были стянуты несколько пожарных расчетов.

- «Мурманск Молл» эвакуировали из-за того, что в одном из кафе сработала пожарная сигнализация. Тревога оказалась ложной. Сейчас работа комплекса восстановлена. Торгово-развлекательный центр работает в штатном режиме, - прокомментировала ситуацию врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Напомним, в августе прошлого года в «Мурманск Молле» также сработала пожарная сигнализация. Посетителей эвакуировали из-за небольшого возгорания на техническом этаже комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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