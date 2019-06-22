Мужчина, "заминировавший" Ледовый дворец в Мурманске, ранее уже был судим

СЕГОДНЯ 13:55 2019-06-22T13:55:09+03:00

Сейчас хулиган находится под подпиской о невыезде

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Почти ровно неделю назад, 15 июня к Ледовому дворцу спорта в Мурманске были стянуты экстренные службы.

Причиной оказался звонок неизвестного, который сообщили об угрозе взрыва спортивно-культурного объекта. К счастью, ничего опасного во дворце не нашли, зато сотрудники полиции быстро вычислили звонившего.

Им оказался 36-летний мурманчанин.

- Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В данный момент избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Данных экспертизы, был ли мужчина на момент звонка в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, еще нет. Но основания полагать, что он был нетрезв, есть. Против него возбуждено уголовное дело по статья 207 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

ИСТОЧНИК KP.RU