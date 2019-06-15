В Мурманске нашли мужчину, который "заминировал" Ледовый дворец спорта

СЕГОДНЯ 15:38 2019-06-15T15:38:25+03:00

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Утром 15 июня мурманчане заметили, что к Ледовому дворца спорта стягиваются пожарные машины, скорые, полиция. Экстренные службы были подняты из-за угрозы взрыва.

К счастью, уже скоро стало ясно, что в здании, да и на близлежащей территории безопасно. А в полиции рассказали, что же случилось.

- Поступил звонок от неизвестного об угрозе взрыва. В ходе обследования территории Ледового дворца информация о наличии взрывного устройства не подтвердилась. Злоумышленник установлен и задержан, - рассказала заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Пока неизвестно, был ли мужчина, когда звонил, подшофе или под запрещенными препаратами или же сделал это из других соображений на трезвую голову.

За заведомо ложное сообщение сообщение о взрыве мужчине грозит штраф до полумиллиона или до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU