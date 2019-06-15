2019-06-15T15:38:25+03:00
Происшествия

В Мурманске нашли мужчину, который "заминировал" Ледовый дворец спорта

Сейчас с хулиганом работают сотрудники полиции
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Полиция быстро нашла мужчину, который сообщил об угрозе взрыва.Полиция быстро нашла мужчину, который сообщил об угрозе взрыва.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Утром 15 июня мурманчане заметили, что к Ледовому дворца спорта стягиваются пожарные машины, скорые, полиция. Экстренные службы были подняты из-за угрозы взрыва.

К счастью, уже скоро стало ясно, что в здании, да и на близлежащей территории безопасно. А в полиции рассказали, что же случилось.

- Поступил звонок от неизвестного об угрозе взрыва. В ходе обследования территории Ледового дворца информация о наличии взрывного устройства не подтвердилась. Злоумышленник установлен и задержан, - рассказала заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Пока неизвестно, был ли мужчина, когда звонил, подшофе или под запрещенными препаратами или же сделал это из других соображений на трезвую голову.

За заведомо ложное сообщение сообщение о взрыве мужчине грозит штраф до полумиллиона или до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На крыше дома в Мурманске нашли бассейн
В Мурманской городской больнице снова бегают клопы
В Мурманской области подписали соглашение о дешевой рыбе
В Мурманске к Ледовому дворцу спорта стянуты экстренные службы
Избирательная комиссия Мурманской области зарегистрировала первую жалобу на агитацию
В Мурманской области ищут фотографа для фотосессии выпускного в заброшенной школе
Уже 10 юных жителей Мурманской области получили 100 баллов на ЕГЭ
В Мурманском драмтеатре состоится премьера спектакля "Поминальная молитва"
"Новатэк" получит от правительства Мурманской области налоговые льготы
Родственники бабушки, которую парализовало после падения в маршрутке, требуют заменить автобусы в Мурманске
В Мурманске открылся Центр комплексной реабилитации для детей младшего возраста
Судимый мурманчанин попросил у прохожего телефон позвонить и сбежал
Атомоход "50 лет Победы" отправился в первый арктический круиз в 2019 году
Появился пятый кандидат на пост губернатора Мурманской области
Жители Кандалакши жалуются на живодеров, которые убивают собак и кидают их в реку
Мурманский областной суд оставил приговор Игоря Бабенко в силе
Стало известно, какие квартиры и в каком районе Санкт-Петербурга больше любят покупать мурманчане
Представитель КПРФ Михаил Антропов подал документы на выборы губернатора Мурманской области
Парадокс Севера: в Кандалакше нашли клеща, хотя этих насекомых в Мурманской области нет
По дачам в Апатитах бегает симпатичный хищник ласка
Два школьника из Кандалакши отправятся в спецучреждение за угон автомобилей
Житель Ковдора чуть не подрался с главврачом из-за бахил и оскорбил его «фольклором»
Мурманская епархия борется с группами-самозванками в "ВКонтакте"