2019-06-15T11:51:50+03:00
Происшествия

В Мурманске к Ледовому дворцу спорта стянуты экстренные службы

Объявлена угроза взрыва
Мария ПАШЕНКОВА
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К Ледовому дворцу спорта были стянуты экстренные службы. Фото: moibilety.ruК Ледовому дворцу спорта были стянуты экстренные службы. Фото: moibilety.ru
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Кажется, мурманчане скоро привыкнут к слишком частому "заминированию" зданий в городе. Началось все еще 30 января, когда неизвестные сообщали об угрозах взрыва в здании областного правительства, рыбному порту, МГТУ, больницах, гостинично-деловом центре "Арктика" и т.д.

Затем такие тревожные звонки стали повторяться. Эвакуации проводились в кафе, торговых центрах, автомагазинах. Ледовый дворец спорта все это время был в стороне от происходящего, но и его время настало.

Утром 15 июня поступило сообщение об угрозе взрыва по адресу улица Челюскинцев, 2а. Эту информацию подтвердили в МЧС по Мурманской области. Сюда незамедлительно были стянуты экстренные службы. Других подробностей о происшествии пока не сообщается.

В 21.00 сегодня на площадке перед Ледовым дворцом спорта должен пройти фестиваль волшебных шаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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