Октябрьский суд поместил готовившего теракт в Мурманске мужчину под стражу

СЕГОДНЯ 14:32 2019-12-13T14:32:39+03:00

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10 декабря в Мурманске задержали 36-летнего мужчину, который готовил теракт и хотел взорвать здание с муниципальными чиновниками. Силовые службы вычислили, где экстремист хранит самодельное взрывное устройство, и застали его на месте преступления.

Напомним: в ФСБ сообщили, что мужчина - сторонник запрещенной в России организации "Правый сектор"*. При этом в самом объединении от преступника открестились.

Россиянину предъявили обвинение по двум статьям: ч.1 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и ч.1 статьи 205 "Террористический акт". 12 декабря Октябрьский районный суд Мурманска рассмотрел ходатайство органов следствия Управления ФСБ России по Мурманской области об избрании меры пресечения.

- По результатам рассмотрения представленных материалов суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому меру пресечения в виду заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 09 февраля 2020 года включительно, - сообщили в пресс-службе Октябрьского суда.

* "Правый сектор" - запрещенная в России организация

ИСТОЧНИК KP.RU