2019-12-11T14:20:44+03:00
Происшествия

Сторонник "Правого сектора"* хотел взорвать в Мурманске здание правительства

Россиянина задержали, когда он доставал из тайника мощное самодельное устройство [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Мужчину задержали, когда он доставал самодельное взрывное устройство из тайника. Фото: скриншот видеоМужчину задержали, когда он доставал самодельное взрывное устройство из тайника. Фото: скриншот видео
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В Мурманской области нередко задерживают экстремистов. Но сейчас произошел особенный случай.

Сотрудники ФСБ пресекли попытку взорвать здание, где находятся правительство Мурманской области и мэрия города.

Оказалось, что теракт готовил 36-летний сторонник запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор".

- Для теракта он хотел использовать самодельное взрывное устройство большой мощности. Мужчину, оказавшегося гражданином России, задержали 10 декабря, когда он доставал устройство из тайника, - сообщили в ФСБ России.

Следствие возбудило против россиянина уголовное дело по статье о приготовлении теракта.

Напомним: 5 декабря в здании правительства Мурманской области прошла эвакуация. Выяснилось, что причиной стали анонимные сообщения об угрозе взрыва. В тот же день их получили и сотрудники Арбитражного суда. По информации источника "КП", сообщения поступили с территории Украины. Ранее такая же ситуация происходила в январе. Тогда письма с угрозами поступали из Бельгии.

* "Правый сектор" - запрещенная на территории России экстремистская организация

В Мурманске задержали экстремиста, который хотел взорвать здание правительства.Видео: ФСБ

ИСТОЧНИК KP.RU

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