Сторонник "Правого сектора"* хотел взорвать в Мурманске здание правительства

В Мурманской области нередко задерживают экстремистов. Но сейчас произошел особенный случай.

Сотрудники ФСБ пресекли попытку взорвать здание, где находятся правительство Мурманской области и мэрия города.

Оказалось, что теракт готовил 36-летний сторонник запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор".

- Для теракта он хотел использовать самодельное взрывное устройство большой мощности. Мужчину, оказавшегося гражданином России, задержали 10 декабря, когда он доставал устройство из тайника, - сообщили в ФСБ России.

Следствие возбудило против россиянина уголовное дело по статье о приготовлении теракта.

Напомним: 5 декабря в здании правительства Мурманской области прошла эвакуация. Выяснилось, что причиной стали анонимные сообщения об угрозе взрыва. В тот же день их получили и сотрудники Арбитражного суда. По информации источника "КП", сообщения поступили с территории Украины. Ранее такая же ситуация происходила в январе. Тогда письма с угрозами поступали из Бельгии.

* "Правый сектор" - запрещенная на территории России экстремистская организация