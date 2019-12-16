2019-12-16T14:15:40+03:00
Происшествия

В Мурманской области эвакуировали аэропорт в Мурмашах, две больницы, суд и здание правительства региона

Причиной стали анонимные звонки с сообщениями об угрозе взрыва
Мария ПАШЕНКОВА
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На местах, которые "заминировали" анонимы, работают экстренные службы.На местах, которые "заминировали" анонимы, работают экстренные службы.Фото: Наталья ЛОБАНОВА
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16 декабря очередная волна заминирований прокатилась по Мурманской области.

Как сообщил информированный источник "КП", в понедельник эвакуация прошла из здания правительства региона, Арбитражного суда, железнодорожного вокзала Мурманска, аэропорта в Мурмашах, областной больницы, Мурманский областной клинический многопрофильный центр.

Причиной стали анонимные звонки об угрозе взрыва. На месте работают экстренные службы. В ФСБ по Мурманской области ситуацию не комментируют.

Напомним: первая волна заминирований прокатилась в январе этого года, вторая - в апреле. Зацепило даже область. Последний случай был 5 декабря, когда неизвестные сообщили о взрывном устройстве тоже в здании правительства Мурманской области. К счастью, ни одна угроза взрыва не подтвердилась.

А 10 декабря в Мурманске задержали экстремиста, который планировал теракт - взорвать муниципальное здание с чиновниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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