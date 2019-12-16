В Мурманской области эвакуировали аэропорт в Мурмашах, две больницы, суд и здание правительства региона
16 декабря очередная волна заминирований прокатилась по Мурманской области.
Как сообщил информированный источник "КП", в понедельник эвакуация прошла из здания правительства региона, Арбитражного суда, железнодорожного вокзала Мурманска, аэропорта в Мурмашах, областной больницы, Мурманский областной клинический многопрофильный центр.
Причиной стали анонимные звонки об угрозе взрыва. На месте работают экстренные службы. В ФСБ по Мурманской области ситуацию не комментируют.
Напомним: первая волна заминирований прокатилась в январе этого года, вторая - в апреле. Зацепило даже область. Последний случай был 5 декабря, когда неизвестные сообщили о взрывном устройстве тоже в здании правительства Мурманской области. К счастью, ни одна угроза взрыва не подтвердилась.
А 10 декабря в Мурманске задержали экстремиста, который планировал теракт - взорвать муниципальное здание с чиновниками.
ИСТОЧНИК KP.RU