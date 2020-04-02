2020-04-02T13:22:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Нарушение режима самоизоляции в Мурманске: У миграционной службы выстроилась очередь из иностранцев

Жители Мурманска бьют тревогу – иностранцы нарушили режим самоизоляции, явившись толпой в миграционную службу
Мария ПАШЕНКОВАЕлена МОЛОДЦОВА
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Визы, разрешение на временное прибывание и работу иностранцам продлят из-за эпидемии.Визы, разрешение на временное прибывание и работу иностранцам продлят из-за эпидемии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вот уже несколько дней - с 30 марта - в Мурманской области действует режим самоизоляции. Северян и гостей Заполярья просят не выходить из дома без особой необходимости. Однако далеко не все соблюдают правила. Так, например, бдительная жительница Мурманска заметила у здания миграционной службы областного центра целую толпу мигрантов.

- Мы - пенсионеры, сидим дома, как и сказали. Но каждый день вижу из окна, как у миграционной службы стоят иностранцы. Приходят заранее, до открытия - часам к 8 утра. Почему они стоят толпой, это же нарушение, - возмутилась читательница "КП".

Как выяснилось, иностранцы попали в безвыходное положение и вынуждены улаживать бюрократические проблемы даже во время эпидемии.

- Из-за пандемии коронавируса иностранные граждане оказались заложниками ситуации, поскольку границу закрыты и уехать к себе на родину они не могут. Поэтому с 19 марта они могут продлить срок временного пребывания на территории России вне зависимости от цели приезда, а также разрешения на работу и патенты, - прокомментировала ситуацию начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова. – Сотрудники миграционной службы работают в штатном режиме. Они обеспечены антисептиками, масками и перчатками, а помещения регулярно обрабатывается дезинфицирующими средствами.

Иностранцев призывают к дисциплине, чтобы они не стояли толпой и соблюдали социальную дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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