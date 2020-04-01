Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Из аэропорта «Мурманск» отменили восемь рейсов в Москву и Санкт-Петербурга и обратно

1 Апр 2020 2020-04-01T13:51:03+03:00

Все меньше самолетов поднимаются в небо над Заполярьем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В отличие от аэропорта Череповца жизни аэродромов в Мурманской области замедлилась, но пока не поставлена на паузу, хотя ряд рейсов уже отменены.

Напомним: неделю назад сразу две авиакомпании решили приостановить полеты на Крайний Север. Следом их примеру последовала и авиакомпания «Северсталь», которая временно решила отдать аэропорт в Череповце под обеспечение медицинских, аварийно-спасательных и чрезвычайных рейсов. Затем приостановила свою работу и авиакомпания «Победа».

Другие перевозчики пока не отказались от полетов в Заполярье. Однако выполнение запланированных рейсов сократилось. Только 1 апреля на онлайн-табло аэропорта «Мурманск» значится сразу восемь отмененных утренних и вечерних рейсов.

В частности авиакомпания «Россия» решила не выполнять рейс FV 6344/6343 Мурманск - Санкт-Петербург – Мурманск, авиакомпании «Нордавиа» и Red Wings – 5Н 522 и ИН 5522 Мурманск – Москва и обратно, «Победа» и «Аэрофлот» - ДР 236/235 и СУ 1317/1316 Мурманск - Москва – Мурманск и «Нордавиа» - 5Н 1521.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Количество зараженных коронавирусом в Мурманской области на 30 марта 2020 года: 5 человек с диагнозом и 19 - с предварительно положительным результатом. Количество зараженных коронавирусом в Мурманской области - пять человек (Подробности)

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманской области: въезд закрыт в Оленегорск, Полярные Зори и Белокаменку. Из-за коронавируса в Мурманской области закрывают въезд в муниципалитеты (Подробности)

Можно ли ездить на работу в Мурманской области в период самоизоляции? Многие работодатели просят своих сотрудников не пользоваться общественным транспортом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU