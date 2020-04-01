Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Из аэропорта «Мурманск» отменили восемь рейсов в Москву и Санкт-Петербурга и обратно
В отличие от аэропорта Череповца жизни аэродромов в Мурманской области замедлилась, но пока не поставлена на паузу, хотя ряд рейсов уже отменены.
Напомним: неделю назад сразу две авиакомпании решили приостановить полеты на Крайний Север. Следом их примеру последовала и авиакомпания «Северсталь», которая временно решила отдать аэропорт в Череповце под обеспечение медицинских, аварийно-спасательных и чрезвычайных рейсов. Затем приостановила свою работу и авиакомпания «Победа».
Другие перевозчики пока не отказались от полетов в Заполярье. Однако выполнение запланированных рейсов сократилось. Только 1 апреля на онлайн-табло аэропорта «Мурманск» значится сразу восемь отмененных утренних и вечерних рейсов.
В частности авиакомпания «Россия» решила не выполнять рейс FV 6344/6343 Мурманск - Санкт-Петербург – Мурманск, авиакомпании «Нордавиа» и Red Wings – 5Н 522 и ИН 5522 Мурманск – Москва и обратно, «Победа» и «Аэрофлот» - ДР 236/235 и СУ 1317/1316 Мурманск - Москва – Мурманск и «Нордавиа» - 5Н 1521.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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