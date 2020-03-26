Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: на "горячей линии" - технический сбой

26 Март 2020 2020-03-26T15:57:58+03:00

"Горячая линия" Мурманской области по коронирусу в эти дни испытывает колоссальную нагрузку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за новых мер по недопущению распространения коронавируса на "горячую линию" поступает 12 звонков в секунду

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С 26 марта в Мурманской области были ввдены новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом. В частности, северяне старше 65 лет и те, кто имеет определенные заболевания, должны быть на самоизоляции.

Не все жители региона понимают, что им делать и как жить дальше. Поэтому звонят на "горячую линию" (8152) 39-99-99. Сегодня нагрузку она не выдерживает - случились технические сбои.

- Сейчас есть временные перерывы из-за предельной загрузки оборудования ПАО "Ростелеком". Поступает большое количество обращений - до 12 звонков в секунду. Из-за это на линии есть перерывы в доступности. В ближайшее время технические неполадки будут устранены, а мощность увеличена. Сейчас проводятся техработы. Специалисты делают все, чтобы максимально расширить возможности входящих линий для обеспечения устойчивой работы и доступности колл-центра, - сообщили в оперативном штабе при правительстве региона.

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