Житель Ирландии, заболевший в Мурманске коронавирусом, выздоровел

27 Март 2020 2020-03-27T15:30:41+03:00

Но 19-летнего Александра Гасса еще не выписывают из больницы

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16 марта стало известно, что 19-летний житель Ирландии, приехавший в Мурманск на международный шахматный турнир, возможно. болен коронавирусом. Его забрали от стойки регистрации в аэропорту “Мурманск” и увезли в обсерватор. Через несколько дней диагноз подтвердился.

Все это время Александр находится на лечении. Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, ирландец перенес коронавирус в легкой форме и сейчас уже поправился. Последний анализ показал, что он здоров, но врачи решили сделать еще один. До получения его результатов молодой человек будет в обсерваторе.

- Подобранная медиками терапия работает, последние лабораторные тесты пациента показали отсутствие коронавируса в организме. Тем не менее, молодой человек будет находиться в обсерваторе до получения результатов третьего - финального анализа на коронавирус. Если он также подтвердит отсутствие COVID-19, гражданин Ирландии будет выписан и отправится на родину ориентировочно 29 марта, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Напомним: по последним данным, в регионе 12 человек с предварительно положительным диагнозом.

Фото: правительство Мурманской области.

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