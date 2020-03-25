2020-03-25T11:07:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: закрыты фитнес-клубы, кинотеатры, детские комнаты

С 26 марта в Мурманской области вводятся новые ограничения из-за коронавируса
Мария ПАШЕНКОВА
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Спортивная жизнь Мурманской области, как и культурная, пока поставлена на паузу.Спортивная жизнь Мурманской области, как и культурная, пока поставлена на паузу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В правительстве Мурманской области решились на новые ужесточения правил из-за ситуации с коронавирусом. Губернатор Андрей Чибис не раз говорил, что каждый такой шаг тщательно взвешивается, чтобы жизнь северян не встала на паузу.

Что нового нас ждет? С 25 марта приостановлена работа ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и иных развлекательных заведений, аквапарков и фитнес-центров, введен запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе.

Ранее из-за коронавируса ушли на каникулы культурные учреждения, горнолыжные склоны.

Помимо этого в правительстве Мурманской области объявили об обязательной самоизоляции с 26 марта по 14 апреля всех пожилых северян от 65 лет и старше. Для них продукты и лекарства будут привозить волонтеры. Все подробности - на горячей линии (8152) 39-99-99.

Северян просят с пониманием относиться ко всем ограничениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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