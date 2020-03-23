В Мурманской области из-за коронавируса подросткам запретили собираться группами в торгово-развлекательных центрах

23 Март 2020 2020-03-23T14:44:09+03:00

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Первый случай коронавируса на Кольском полуострове заставляет власти ужесточать меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Ведь по какому сценарию она будет развиваться, зависит целиком от того, насколько неукоснительно северяне будут соблюдать правила безопасности.

Напомним: с 17 марта было решено отправить школьников на каникулы, а позже перевести на дистанционный режим и все кружки и секции, а также вузы и ссузы. Вполне предсказуемо, что заскучавшие дома подростки ринулись в давно облюбованные ими торгово-развлекательные центры. Однако и там ребятам теперь не рады.

- Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере торговли, принять меры, направленные на пресечение нахождения групп несовершеннолетних на территории торговых и торгово-развлекательных центров, пребывание которых не связано с приобретением товаров и услуг, - говорится в очередном постановлении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Также глава региона напомнил: то, чем занимаются дети, - забота в первую очередь их родителей, а потом же властей. Правда, сами подростки оказались не слишком довольны таким поворотом событий.

- Собрались с подругой по магазинам за вещами и заодно перекусить. Мы сели чуть-чуть отдохнуть, а потом уже идти заказывать еду. К нам подошла охрана и сказала, подросткам без родителей находиться запрещено. Простите, а если родители заняты, работают, болеют и попросили в торговый центр сходить за продуктами? А если бабушка пенсионерка попросила? – возмущается в соцсетях Татьяна Малашенко.

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