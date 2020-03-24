Культурная жизнь Мурманской области переходит в онлайн-режим

Коронавирус по полной программе меняет культурную жизнь Заполярья. Театры, музеи, кинотеатры, интелектуально-развлекальные игры приостанавливают свою работу. Но отчаиваться не стоит – многие шедевры искусства станут доступны онлайн, причем бесплатно. Скучать дома на карантине точно не придется!

Театры и кинотеатры

Мурманский областной драматический театр уже закрыл свои двери и отменил все большие спектакли на ближайшие месяцы. Однако артисты храма Мельпомены будут радовать зрителей постановками в записи. Первую - спектакль «Игроки» по пьесе Н.В. Гоголя - уже можно посмотреть в официальной группе театра «ВКонтакте».

- Сейчас работаем, чтобы отобрать из архива театра все спектакли в хорошем качестве и показать их мурманчанам в сети. Дальнейший репертуар будет известен чуть позже, - рассказала менеджер по связям с общественностью драмтеатра Татьяна Врублевская.

Однако ради Международного дня театра, который отмечается 27 марта, главный заполярный храм Мельпомены решил все-таки показать пару постановок вживую. В этот день артисты соберутся на малой сцене, чтобы сыграть спектакль «Сочельник в Манхэттене». А 29 марта они выступят со спектаклем «Страсти по Торчалову». Прийти на представления сможет не более 50 человек (с учетом актеров), так что стоит поторопиться с покупкой билетов.

В драматическом театре Северного флота уточнили, что так делать не будут. Зато театр кукол не сдает позиций и обязательно покажет онлайн-трансляции своих постановок. Сейчас в группе храма плюшевой Мельпомены в соцсетях можно увидеть репетиции с премьерного спектакля «Кошкин дом». Полноценный перформанс по этой сказке ждет зрителей в театре, когда коронавирус немного отступит.

Мероприятия станут доступны северянам в Интернете. Фото: Олег Филонок

Арктический театр, в отличие от своих коллег, пока решил не закрываться.

- Друзья! Наши мероприятия не отменяются и не переносятся! Комедийное шоу «Выкрутасы» будут проходить в штатном режиме с ограничением количества участников не более 50 человек единовременно (вместе с актерами). Также мы предпримем все необходимые санитарные меры, каждый гость получит защитную маску. Все прогулки «Мурманск 4145» тоже будут проводиться по расписанию, так как техническая возможность позволяет проводить не более 40 человек в группе. Все наушники подвергаются санитарной обработке антисептиком, - отметили в официальной группе арктического театра в соцсетях.

А как же кино? Посмотреть новый блокбастер или мелодраму, лакомясь попкорном, удовольствие хорошее. Но доступно такое развлечение теперь ограниченными дозами.

- Администрация кинотеатров «Мурманск», «Аврора» и «Северное сияние» искусственно ограничивает количество зрителей в залах вместимостью более 50 мест. В свободной продаже остаются на каждый сеанс только 49 билетов с безопасной дистанцией, - сообщили в официальной группе мурманских кинотеатров в соцсетях.

Концерты

Из-за угрозы коронавируса Мурманская областная филармония тоже временно свернула свою деятельность. По крайней мере, очно. Зато концерты заполярных артистов теперь транслируются онлайн.

- Программы для детей и взрослых бесплатно и в свободном доступе можно будет посмотреть в режиме трансляций в нашей группе «ВКонтакте». Артисты будут выступать на наших площадках, а их у нас четыре: концертный зал, арт-кафе, музыкальная гостиная, камерный зал. Предварительно, в марте будут представлены пять онлайн-программ, из них две детские. В апреле планируются четыре концерта для взрослых и не менее трех для детей. Свои программы представят коллективы «Ударная компания», «Легкие люди», «Мурманск-классик-квинтет», «Калейдоскоп» и «Домино». А 19 апреля состоится онлайн-трансляция концерта камерного оркестра под руководством Сергея Горбатюка, - рассказали в мурманской филармонии.

К слову, первый концерт в виртуальном пространстве прошел 20 марта. Солисты филармонии исполнили музыкальную фантазию для младших школьников «О том, как Петя в школу не ходил», проиллюстрированную чудесными мелодиями П.И.Чайковского.

А что насчет широкомасштабных выступлений известных поп-исполнителей? К сожалению, тут онлайн-концерты никто проводить не собирается. Как сообщили в Ледовом дворце Мурманска, концерт группы «Руки вверх» переносится на 13 мая, а Баста и Егор Крид будут петь для мурманчан в конце апреля.

- Конечно, большие коммерческие концерты отменятся автоматом, поскольку артистам будет просто невыгодно ехать сюда. Крупные мероприятия также либо будут отменены, либо перенесены на другое время, - рассказал министр культуры Мурманской области Евгений Гоман. – В концертных залах могут собираться люди, но, к сожалению, не больше 50 человек.

Дворец Культуры не оставит мурманчан без досуга. Фото: Олег Филонок

Что касается областного дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова, то там все культурные мероприятия из-за угрозы нового COVID-19 пока что отменяются.

- Многие события в «Кировке» будут перенесены на более поздний срок, или мы их проведем дистанционно. Сейчас активно составляется новое расписание, и мы обязательно будем сообщать вам об изменениях! Берегите себя, больше улыбайтесь, соблюдайте меры профилактики и все будет хорошо, - сообщили в ДК имени С.М. Кирова.

Музеи, библиотеки, дом молодежи

Мурманский областной краеведческий музей отменил все экскурсии, там сейчас разрешается только одиночное посещение. Сейчас прорабатывают вопрос создания онлайн-выставок.

Что касается Мурманского областного художественного музея, то здесь выставочные залы открыты для посетителей.

- Экспозиции работают, так как на них не набирается больше 50 человек. Тем не менее, отменены все массовые мероприятия и экскурсии, а фестиваль «Намоднение-2020» перенесен на ноябрь, - рассказали в музее.

А еще у жителей Мурманской области есть возможность полюбоваться картинами, не выходя из дома. На официальном сайте музея представлены самые разнообразные выставки, перенесенные в виртуальную реальность. Среди них – «Архитектурный пейзаж», «Карелия», «Блокада», «Край, где смыкаются небо с землей…» и другие. Можно включить версию для слабовидящих. Без искусства никого не оставят!

Многие выставки можно увидеть в виртуальной галерее. Фото: Олег Филонок

Духовно обогащаться книгами тоже надо. В Мурманской областной научной библиотеке все массовые мероприятия, за исключением двух, отменяют до лучших времен, но всемогущий Интернет еще никто не запретил.

- 26 марта в силе встреча проекта «Школы критики», а 28 марта состоится литературный стендап «День рождения поэта в библиотеке». Эти события мы не отменяем, но проходить они будут без детей, пожилых людей и численностью участников не более 50 человек. Онлайн-трансляция этих мероприятий также будет на нашем YouTube-канале, - рассказали в областной библиотеке.

В Доме молодежи областного центра все ближайшие проекты по постановлению регионального правительства в связи с угрозой распространения коронавируса тоже пока откладываются. Будет ли выходить что-либо во всемирной паутине – еще решается.

Интеллектуальные игры

После того, как в Мурманске зафиксировали первый случай заражения коронавирусом на шахматном турнире, интеллектуальные соревнования в Заполярье лучше оставить до лучших времен. Так, игру «Особое мнение», как и квиз «Игра головой» пока в заполярной столице решили не проводить.

- Думаем, что в нынешних условиях опасно проводить игры даже количеством до 50 человек. Здоровье наших игроков важнее, - сообщила организатор Юлия Сергеева.

«Игра головой» тоже сейчас машет ручкой своим участникам, но, вероятно, вернется в режиме онлайн.

- Мы пока взяли перерыв в связи с распоряжением губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Стоит следить за расписанием: возможно, будем проводить игры и в период карантина, но на аудиторию до 50 человек или по интернету. Пока думаем, - рассказала Вероника Рыжикова.

Интеллектуальные игры временно ушли на покой. Фото: Олег Филонок

Конечно, все это не заменит реальных походов в театры, на выставки, концерты и другие интересные мероприятия. Но скрасить свой вечер на карантине, прибегнув к магии цифровых технологий, тоже вполне хорошая идея.

КОНКРЕТНО

Что посмотреть онлайн? (и не только)

Мурманский областной драматический театр – трансляция спектакля «Игроки» по пьесе Николая Гоголя. 27 марта в стенах театра - «Сочельник в Манхэттене», 29 марта – «Страсти по Торчалову». На показы может прийти до 50 человек (группа театра).

Мурманский областной театр кукол – трансляция репетиций к премьерному спектаклю «Кошкин дом» (группа театра).

Мурманская областная филармония – 25 марта в 16.00 «Сказка о потерянном времени» (группа «Калейдоскоп»), 27 марта в 18.00 – «Мечты у моря» (ансамбль «Легкие люди»), 30 марта в 09.30 – «Незнайка и компания» (группа «Домино»). Все можно посмотреть можно в группе филармонии (группа филармонии).

Мурманский художественный музей – виртуальные выставки на сайте музея (artmmuseum.ru) в разделе «Виртуальные выставки».

Мурманская областная научная библиотека – 26 марта в 18.00 запланирована онлайн-трансляция «Школа критики». 27 марта в 14.00 - онлайн-семинар «Наследственный фонд и наследование предприятий». 28 марта в 15.00 – трансляция литературного стендапа «День рождения поэта в библиотеке». Все мероприятия пройдут на YouTube-канале библиотеки.

Мурманский областной Дворец Культуры имени С.М. Кирова – 25 марта в 13.00 – прямой эфир Дня работника культуры. 27 марта в 13.00 – онлайн-марафон «Просто танцуй» (группа ДК)

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