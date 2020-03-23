2020-03-23T17:35:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Половина кинотеатров Мурманска закрывается из-за коронавируса

Работать продолжают только «Мираж Синема» и «Галактика»
Наталья ЛОБАНОВА
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Смотреть кино придется дома. Фото: vk.com/kinomurmanskСмотреть кино придется дома. Фото: vk.com/kinomurmansk
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COVID-19 вносит свои коррективы в работу культурных заведений заполярной столицы со скоростью света. Только сегодня днем, 23 марта, кинотеатры областного центра «Мурманск», «Аврора» и «Северное сияние» были еще открыты, а к вечеру стало известно, что они уходят на временный покой.

- Друзья! Для борьбы с распространением нового коронавируса на основании постановления регионального правительства и приказа Минкульта России руководство ООО «Кинопредприятие Мурманск» решило на время, с 24 марта, приостановить показ фильмов в кинотеатрах «Мурманск», «Аврора» и «Северное Сияние». После спада напряженности наши кинотеатры снова откроют свои двери и будут радовать вас перенесенными премьерами. Мы просим отнестись к этому с пониманием, беречь себя и своих близких, - сообщили в официальной группе кинотеатров заполярной столицы.

К слову, кинотеатры «Мираж Синема» и «Галактика» все еще ждут своих зрителей. Там действует ограничение – не более 50 билетов на сеанс, плюс соблюдается безопасная дистанция. Всем сотрудникам культурных заведений меряют температуру, а поверхности общего пользования как можно чаще дезинфицируют.

Напомним: в Мурманске из-за коронавируса закрылись театры, суды, бассейны и университеты.

Фото: правительство Мурманской области.

Фото: правительство Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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