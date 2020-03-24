В Мурманской области не будут бороться с коронавирусом колокольным звоном

24 Март 2020 2020-03-24T08:38:48+03:00

Северяне и так слышат его четыре раза в день

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Великий и ужасный коронавирус заставил россиян вспомнить все технологии, которые когда-либо использовались людьми во время различных эпидемий. Например, в Белгороде решили бороться с COVID-19 с помощью колокольного звона. Теперь в этом регионе будут бить в колокол пять раз в день. Северянам такая идея тоже приглянулась.

- У нас в Североморске два храма со звонницами. Может и нам взять пример с Белгорода и других городов России? Лично я, когда слышу перезвон колоколов, явно ощущаю прилив радости и легкости в душе..., - предлагает житель Североморска Александр Варфоломеев.

Правда, пока в обеих епархиях Мурманской области не собираются идти на такие меры. К тому же, колокола и так звонят перед и вовремя каждой литургии и вечерней службы.

- Звон останется звоном! Коронавирус для нас – это очередной повод заглянуть в свою душу и, как и любые болезни, призывают нас к покаянию, - говорит пресс-секретарь Североморской епархии, отец Александр (Казачук). – Очевидно, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн ссылается на труд, изданный в начале 90-х годов академиком Шипуновым, в котором высказано предположение о влиянии колокольного звона на болезнетворные бактерии. Но насколько результаты эксперементы Шипунова были подтверждены или опровергнуты, я не знаю.

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