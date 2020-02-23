Подростка из Кандалакши, закопавшего ребенка в снег, отправили под стражу на два месяца
Собственно говоря, такого решения служителей Фемиды стоило ожидать, поскольку подросток, едва не отправивший на тот свет пятиклассника, не только сам опасен для общества, но общество теперь опасно для него - после того северяне близки к тому, чтобы устроить самосуд.
Напомним: 21 февраля в самом южном городе Мурманской области едва не произошла трагедия. 15-летний школьник на глазах у одноклассниц избил и задушил 11-летнего мальчика, якобы из-за конфликта с его младшим братом. Когда жертва потеряла сознание, мучитель раздел ее и закопал в снег. Взрослые успели вовремя, и пятиклассника удалось спасти, а в отношении подростка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». 23 февраля служители Фемиды избрал для него меру пресечения.
- Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил 15-летнего подозреваемого под стражу на два месяца. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего, - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.
В ближайшее время подросток отправится в СИЗО-2 в Апатиты. Там ему предоставят специальную камеру для несовершеннолетних с улучшенными условиями. В комнате есть горячая и холодная вода, холодильник и телевизор. Кроме того, юного кандалакшанина будут кормить пять раз в день, а постоянными посетителями станут учителя – образовательный процесс на время следствия не прекратится. С подростком будет работать психолог, а при необходимости его может навестить и священнослужитель.
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