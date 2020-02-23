Подростка из Кандалакши, закопавшего ребенка в снег, отправили под стражу на два месяца

23 Февр. 2020 2020-02-23T16:56:44+03:00

В СИЗО к мальчику будут ходить учителя, а кормить его будут пять раз в день

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Собственно говоря, такого решения служителей Фемиды стоило ожидать, поскольку подросток, едва не отправивший на тот свет пятиклассника, не только сам опасен для общества, но общество теперь опасно для него - после того северяне близки к тому, чтобы устроить самосуд.

Напомним: 21 февраля в самом южном городе Мурманской области едва не произошла трагедия. 15-летний школьник на глазах у одноклассниц избил и задушил 11-летнего мальчика, якобы из-за конфликта с его младшим братом. Когда жертва потеряла сознание, мучитель раздел ее и закопал в снег. Взрослые успели вовремя, и пятиклассника удалось спасти, а в отношении подростка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». 23 февраля служители Фемиды избрал для него меру пресечения.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил 15-летнего подозреваемого под стражу на два месяца. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего, - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

В ближайшее время подросток отправится в СИЗО-2 в Апатиты. Там ему предоставят специальную камеру для несовершеннолетних с улучшенными условиями. В комнате есть горячая и холодная вода, холодильник и телевизор. Кроме того, юного кандалакшанина будут кормить пять раз в день, а постоянными посетителями станут учителя – образовательный процесс на время следствия не прекратится. С подростком будет работать психолог, а при необходимости его может навестить и священнослужитель.

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