Глава Кандалакшского района: «Надеюсь, что у горожан хватит благоразумия не устраивать самосуд над подростком, закопавшем в снег ребенка»

23 Февр. 2020 2020-02-23T15:10:09+03:00

Михаил Павлов заверил, что проверки будут и в школе, где учился 15-летний мальчик, и в комиссии по делам несовершеннолетний, и органах опеки

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Каждый новый резонансный случай с участием цветов жизни дает понять о том, что проблема подростков комплексная, и пора начать заботиться не об их правах, а о должном воспитании. Яркий тому пример история, едва не закончившаяся трагедией в Кандалакше.

Напомним: 21 февраля 15-летний подросток избил и задушил пятиклассника на глазах у одноклассниц, а когда тот потерял сознание раздел и закопал в снег. Ребенка удалось спасти, а на его обидчика завели уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

- Безусловно, дело резонансное и у всех кандалакшан вызывает вполне понятные чувства и желания. Я надеюсь, что у горожан хватит благоразумия сдержать свои эмоции и дать разобраться следствию, а потом и суду в этой ситуации, - прокомментировал произошедшее глава Кандалакшского района Михаил Павлов. – Разумеется, будет проверена и школа, и деятельность органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних. Соответствующая оценка будет дана всем.

Есть надежда, что благодаря этой трагичной истории будут найдены белые пятна и в самом законодательстве. Ведь подросток не раз попадал в поле зрения надзорных органов и к нему пытались применить меры, но, увы, все это не помогло избежать расправы над пятиклассником.

ИСТОЧНИК KP.RU