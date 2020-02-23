Глава Кандалакшского района: «Надеюсь, что у горожан хватит благоразумия не устраивать самосуд над подростком, закопавшем в снег ребенка»
Каждый новый резонансный случай с участием цветов жизни дает понять о том, что проблема подростков комплексная, и пора начать заботиться не об их правах, а о должном воспитании. Яркий тому пример история, едва не закончившаяся трагедией в Кандалакше.
Напомним: 21 февраля 15-летний подросток избил и задушил пятиклассника на глазах у одноклассниц, а когда тот потерял сознание раздел и закопал в снег. Ребенка удалось спасти, а на его обидчика завели уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего».
- Безусловно, дело резонансное и у всех кандалакшан вызывает вполне понятные чувства и желания. Я надеюсь, что у горожан хватит благоразумия сдержать свои эмоции и дать разобраться следствию, а потом и суду в этой ситуации, - прокомментировал произошедшее глава Кандалакшского района Михаил Павлов. – Разумеется, будет проверена и школа, и деятельность органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних. Соответствующая оценка будет дана всем.
Есть надежда, что благодаря этой трагичной истории будут найдены белые пятна и в самом законодательстве. Ведь подросток не раз попадал в поле зрения надзорных органов и к нему пытались применить меры, но, увы, все это не помогло избежать расправы над пятиклассником.
ИСТОЧНИК KP.RU