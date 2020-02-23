Жизни и здоровью мальчика из Кандалакши, которого задушили и закопали в снег, ничего не угрожает

23 Февр. 2020 2020-02-23T13:58:59+03:00

Ребенка перевели из реанимации в общую палату в тот же день

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Вот уже который день вся Мурманская область переживает за 11-летнего жителя Кандалакши, за жизнь которого после нападения подростка пришлось бороться врачам. Напомним: 21 февраля 15-летний мальчик избил, а потом попытался задушить пятиклассника на глазах у одноклассниц. Решив, что ребенок мертв, подросток раздел и закопал свою жертву в снег. К счастью, взрослые во время пришил на помощь: мальчика вытащили из ледяной могилы и отвезли в больницу под опеку медиков.

- Реаниматологам Кандалакшской ЦРБ за истекшее время удалось совершить чудо. Мальчика приводят в чувства, динамика положительная, есть шансы на реабилитацию, - сообщает группа «Кандалакша Онлайн».

К счастью, на самом деле прогноз еще более оптимистичный.

- Жизни и здоровью 11-летнего ребенка из Кандалакши ничего не угрожает. Из реанимации в общею палату его перевели если не тот же, то на следующий день после случившегося, - рассказала «КП» старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Что касается подростка, совершившего такое, то в отношении него было возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU