Жители Мурманска собирают подписи в поддержку бани "Громада"

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:51:40+03:00

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Новости про банный комплекс "Громада" мы будем читать еще долго - конфликт между ее владельцами и администрацией города не утихает.

Напомним: осенью самую крупную баню Мурманска закрыли - вход перегородил забор. А чуть позже суд официально запретил северянам посещать ее. Официальная причина, которую назвали в мэрии, угроза для жизни любителей попариться - в здании из-за незаконных переделок появились дефекты, которые могут привести к обрушению. Владельцы "Громады" уверены, что это все не более чем попытка убить успешный бизнес и отнять здание под другие цели.

Не раз, несмотря на все запреты, работники бани прорывали внутрь и все равно приглашала клиентов. На новогодних праздниках у помещения комплекса демонстративно подожгли машину.

Как же на это реагируют сами мурманчане? Все-таки баня была социально-важным объектом, особенно в период отключения горячей воды. Сначала они стали подписывать петицию. На данный момент ее поддержало 436 человек. Также на выходных в Мурманске прошел сбор подписей в защиту "Громады".

- Было собрано более 120 подписей. Уже хорошо, но не так хорошо, как хотелось бы. У бани более 17000 постоянных посетителей, а 120 человек - это менее 1%, - сообщили организаторы акции.

Подписанные письма будут направлены в прокуратуру, Следком Мурманской области и в администрацию города.

ИСТОЧНИК KP.RU