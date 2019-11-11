Жители Мурманска подписывают петицию в защиту бани "Громада"

СЕГОДНЯ 12:54 2019-11-11T12:22:07+03:00

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Утро 1 октября в Мурманске началось с новости, что, пожалуй, самую популярную баню в городе - "Громаду" закрыли. Напомним, в мэрии объяснили, почему больше нельзя было пускать людей мыться - в здании, где располагается комплекс, нашли опасные дефекты, которые могут привести к обрушению.

Вход в "Громаду" перекрыл железный забор. Но ее владельцы не согласились с закрытием. Объяснив, что без решения суда и надзорных органов все случившееся незаконно. Поэтому работники бани пришли с топорами и открыли проход. И комплекс продолжил работать, хотя бывают дни, когда северяне приходят сюда попариться, а вход закрыт. Происходит это, в том числе, из-за отключений света.

- 8 ноября в 9:45 утра при очередной пятничной попытке обесточить баню отключили свет в зданиях Первомайского РОВД, Первомайской администрации, - сообщили в администрации "Громады".

Пока АО "Здоровье", которому принадлежит здание, и владельцы "Громады" судятся, мурманчане подписывают петицию, чтобы комплекс не закрывали. На сайте change.org ее поддержали почти 400 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU