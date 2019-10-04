2019-10-04T15:54:26+03:00
Происшествия

В Мурманске сотрудники "Громады" с топорами взяли здание бани

На место выехали полицейские [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Владельцы "Громады" не захотели просто так закрывать свой бизнес. Фото: "Яндекс"Владельцы "Громады" не захотели просто так закрывать свой бизнес. Фото: "Яндекс"
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На этой неделе баня "Громада" закрыла свои двери. Не по доброй воле владельцев. В мэрии Мурманска (здание принадлежит муниципальному предприятию "Здоровье") пояснили, что мыться северянам здесь стало опасно: в фундаменте трещины, несущие конструкции нарушены. Поэтому чтобы здание не сложилось, как карточный домик, его закрыли 1 октября.

Вокруг вырос забор на место выставили ЧОП. Но владельцы бани отказались отдавать ее просто так. 4 числа на место пришли сотрудники с топорами и стали ломать железный забор с сеткой, что закрывали вход. Когда препятствие поддалось, болгаркой пытались открыть дверь. После мужчины решили не церемониться и разбили окна в дверях. Через пустые рамы с осколками на руках вносили сотрудниц.

- Девушки, вперед! Вы идете на работу, - подбадривали их мужчины.

Конечно, собственника здания такое самоуправство не устроило. Как сообщил "КП" врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев, в полицию поступило сообщения о происшествии у "Громады". Сотрудники уже выехали на место. Подробная информация о происходящем будет позже.

В Мурманске штурмом взяли баню "Громада".Видео: vk.com/murmanskgroup

ИСТОЧНИК KP.RU

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