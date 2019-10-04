В Мурманске сотрудники "Громады" с топорами взяли здание бани
На этой неделе баня "Громада" закрыла свои двери. Не по доброй воле владельцев. В мэрии Мурманска (здание принадлежит муниципальному предприятию "Здоровье") пояснили, что мыться северянам здесь стало опасно: в фундаменте трещины, несущие конструкции нарушены. Поэтому чтобы здание не сложилось, как карточный домик, его закрыли 1 октября.
Вокруг вырос забор на место выставили ЧОП. Но владельцы бани отказались отдавать ее просто так. 4 числа на место пришли сотрудники с топорами и стали ломать железный забор с сеткой, что закрывали вход. Когда препятствие поддалось, болгаркой пытались открыть дверь. После мужчины решили не церемониться и разбили окна в дверях. Через пустые рамы с осколками на руках вносили сотрудниц.
- Девушки, вперед! Вы идете на работу, - подбадривали их мужчины.
Конечно, собственника здания такое самоуправство не устроило. Как сообщил "КП" врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев, в полицию поступило сообщения о происшествии у "Громады". Сотрудники уже выехали на место. Подробная информация о происходящем будет позже.
В Мурманске штурмом взяли баню "Громада".Видео: vk.com/murmanskgroup
ИСТОЧНИК KP.RU