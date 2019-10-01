В Мурманске закрыли знаменитую баню "Громада", чтобы она не рухнула

Весь Первомайский округ Мурманск остался, считай, без бани. С 1 октября вокруг комплекса «Громада» на улице Генерала Щербакова, 9 вырос забор, а на входе стоят сотрудники ЧОПа. Больше туда не зайти ни помыться, ни зайти в торговый центр, что находился в этом же здании.

Ночное происшествие

Для начала стоит пояснить, что собственником здания на Щербакова является АО «Здоровье», которое подчиняется мэрии. А «Громада» - один из арендаторов. Договор аренды, по словам мэрии, закончился еще 18 июня, но баня продолжила работать. В администрации города пояснили: денег за коммуналку от «Громады» не видели, фактически, «прощали» им деньги за воду, тепло и свет. К слову, свет в комплексе летом отключали, но после все же вернули.

Буквально вчера здесь еще мылись северяне.

- Около половины первого ночи, когда клиенты только ушли, а внутри были лишь пожилые уборщицы и охранники, ворвался ЧОП - человек 15 залетело, - выгнали всех сотрудников на улицу. Нет ни решения суда, мы понять ничего не можем. У нас договор аренды, зарегистрированный в Росреестре, действует до 2027 года, только по решению суда его можно расторгнуть, - рассказал «КП» генеральный директор «Громады» Владимир Власенков. – Когда в торговом центре «Южный» (это одно здание с банным комплексом. – Ред.) нашли нарушения, все было сделано через суд, пришли приставы и всех вывели.

Мыться нельзя закрыть

Кажется, что это почти рейдерский захват. Но в администрации города объяснили, что это не так.

- Сегодня работа «Громады» приостановлена. По жалобам граждан комитет по строительству администрации вышел на обследование этого объекта. Был составлен акт, что эксплуатировать его без угрозы для жизни людей невозможно. В фундаменте обнаружены трещины, идут протечки, есть масса переделок, не согласованных с собственником. Как утверждают специалисты комитета, они однозначно повлияли на несущие конструкции, - рассказал заместитель главы администрации города Мурманска Руфат Синякаев. – Есть предписание прокуратуры, что были найдены нарушения пожарной безопасности.

Именно поэтому всех арендаторов попросили срочно с вещами на выход. Правда, просто так покидать насиженное место согласились не все. Так, самая большая проблема возникла как раз с «Громадой», которая арендует часть здания.

- Конечно, такие люди просто так не уйдут. Уже сейчас в адрес генеральному директору АО «Здоровье» Андрею Ульянову. На входе пришлось выставить ЧОП, - продолжает Руфат Синякаев.

Генеральному директору АО «Здоровье» Андрею Ульянову (слева) уже поступают угрозы по ситуации в громаде.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В мэрии поясняют: с руководством банного комплекса пытались договориться по-хорошему, но контакт не получился. Поэтому сейчас все претензии будут решаться через арбитражный суд – первое заседание состоится уже завтра, 2 октября. В администрации областного центра считают, что «Громада» задолжала 64 миллиона рублей. В комплексе же говорят, что сделали улучшений здания на 68 миллионов рублей. Причем они «неотделимые», т.е., по логике арендатора, съехать и забрать с собой их нельзя - значит, претензий со стороны мэрии быть не должно.

- Когда мы пришли в здание, там ничего не было. Бывшее руководство «Здоровья» согласовало нам все изменения. Это капитальный ремонт, плавательные бассейны, парилки, гидроизоляция, ливневка, вентиляция, - продолжает Владимир Власенков. - Мы не видели документов, что есть серьезные повреждения у здания.

Хотя собственник здания считает иначе: все изменения не были согласованы и только навредили.

Месяцы простоя

Как долго будет закрыт банный комплекс, пока неизвестно. Дело в том, что сейчас АО «Здоровье» обратилась в фирму Санкт-Петербурга «Техпроект», чтобы его специалисты провели экспертизу здания. Только после нее станет понятно, сколько денег понадобится на восстановление здания и сколько времени это займет. На это точно уйдут месяцы, поэтому мурманчанам придется искать другие места, где можно помыться. Особенно остро вопрос встанет в период летних отключений горячей воды.

- Есть в собственности «Здоровья» еще две бани: на Жилстрое на улице Советская и на проспекте Ленина, будет скорректирован их график работы, - говорит Руфат Синякаев. - Конечно, они не перекроют потребность горожан. Вопрос с количеством мест актуальный, но мыть людей в бане, которая может в любой момент обрушиться, не совсем правильно. Помните, в Москве уже было обрушение бани, которое повлекло за собой человеческие жертвы. Мы надеемся, что бизнес быстро реагирует на такие ситуации, как с «Громадой», и предложит свои услуги. К тому же сейчас заканчивается строительство многофункционального центра на проспекте Кольский. Там тоже можно будет помыться.

«Громаду» в мэрии называют недобросовестным арендатором, поэтому продлевать с ним отношения не хотят. Руководство комплекса пока в растерянности, что делать.

- Нам в начале сентября обещали, что все будет хорошо. Например, был разговор с Дмитрием Филипповым (тогда он был министром развития промышленности и предпринимательства. – Ред.). И мы расслабились, ждали суда. Сейчас, видимо, придется идти к руководству области, - говорит Владимир Власенков.

Зато пока известно, что баню хотят снова открыть. Но после восстановления.