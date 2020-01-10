Полиция Мурманска начала проверку по сгоревшему автомобилю у бани "Громада"

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:17:45+03:00

Машина полыхала так, что было видно издалека. Фото: hibiny.com

Мурманчане не исключают, что был совершен поджог [видео]

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В Рождество мурманским пожарным пришлось потрудиться. У банного комплекса "Громада" на улице Щербакова сгорела машина. Не так уж редко случаются такие пожары, но очень часто они умышленные.

В этот раз мурманчане тоже усмотрели криминальный след. Дело в том, что с осени идет конфликт между администрацией Мурманска и владельцами "Громады". Первая сторона настаивает на закрытии комплекса из-за опасных повреждений здания, вторая - что бизнес пытаются закрыть без видимых на то причин.

- В полицию поступило заявление о поджоге машины, проводится проверка. Сгоревшая машина была без двигателя, - рассказала "КП" начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

При этом рядом с машиной стояли металлические бочки, что больше походило на перфоманс.

Напомним: в данный момент работа "Громады" остановлена через суд. При этом мурманчане подписывают петицию против закрытия самой крупной в городе бани.

ИСТОЧНИК KP.RU