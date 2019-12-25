В Мурманске опечатали баню "Громада"

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-25T08:58:58+03:00

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Есть ли у кого-то из мурманчан, как в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", традиция ходить 31 декабря в баню? Если да, то в этом году с местом, где можно попариться, будет не так просто определиться - в Мурманске закрыли самый крупный банный комплекс "Громада".

Напомним, в конце сентября вокруг баню неожиданно и для посетителей, и для руководства с сотрудниками вырос забор. В администрации города объяснили, что в здании есть трещины и другие нарушения, которые могут привести к обрушению. Впрочем, хозяин "Громады" с этим не согласился. Поэтому его сотрудники с топорами прорвались внутрь, и комплекс продолжил работать. Правда, с перебоями: здесь то и дело отключали свет.

В конце ноября Октябрьский суд Мурманска запретил деятельность "Громады".

- Исполнительный лист немедленного исполнения находится на принудительном исполнении в отделе судебных приставов Первомайского округа Мурманска. Директор должника-организации надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства. В ходе совершения исполнительных действий судебными приставами помещения бани опечатаны, приняты меры по ограничению доступа на объект, - уточнили в мэрии.

До окончания срока административного приостановления приставы каждый день ездят на улицу Щербакова, чтобы проверить, не запустили ли в баню посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU