Октябрьский суд Мурманска запретил работу бани "Громада"

СЕГОДНЯ 15:07 2019-11-29T14:30:22+03:00

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В ночь на 1 октября в здании банного комплекса "Громада" в Мурманске появились люди в масках, а на утро стало известно, что место, где северяне любили попариться и поплавать в бассейнах, закрывают.

Напомним: в мэрии Мурманска сообщили, что из-за незаконной перепланировки в здании появились трещины и другие проблемы. И мыться здесь небезопасно. Поэтому вход в баню перекрыли забором. Но не прошло и пары дней, как сотрудники "Громады" топорами сломали все препятствия и запустили внутрь клиентов. Правда, тем не всегда можно было спокойно помыться: комплекс то работал, то не работал, то в нем пропадал свет.

Но теперь официально: Октябрьский суд Мурманска запретил эксплуатацию здания "Громады". Исполнить решение надо немедленно.

- Комитетом по строительству администрации города Мурманска выявлена самовольная реконструкция и другие строительные работы, которые снизили несущие способности конструкций здания. Требования безопасности не соблюдены, эксплуатация объекта создает угрозу жизни и здоровью людей. Из-за построенного бассейна нагрузка на несущие конструкции – плиту перекрытия – выросла более чем на 20 тонн, были увеличены существующие чаши бассейнов, в бетонном полу - многочисленные трещины, - сообщили в мэрии Мурманска.

Еще в октябре стало известно, что обследование здания проведут специалисты из Санкт-Петербурга, и станет ясно, что будет с ним в будущем. К слову, владельцы "Громады" не согласны с положением дел: с их слов, все переделки проходили с согласия чиновников. Мурманчане же подписывают петицию, чтобы сохранить баню.

ИСТОЧНИК KP.RU