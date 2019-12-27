2019-12-27T13:13:33+03:00
Происшествия

Из-за угрозы взрыва в четвертый раз эвакуируют здание правительства Мурманской области

К Ленина, 75 и вокзалу стянуты экстренные службы
Мария ПАШЕНКОВА
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Здание правительства Мурманской области эвакуируют четвертый раз за месяц.Здание правительства Мурманской области эвакуируют четвертый раз за месяц.Фото: Наталья ЛОБАНОВА
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Уже можно сбиться со счета, сколько раз за месяц эвакуировали здание правительства Мурманской области. Но мы подскажем - 27 декабря это случилось в четвертый раз.

Около часа дня к Ленина, 75 подъехали спецслужбы. В "белый дом" снова пришли анонимные сообщения об угрозе взрыва. Напомним: впервые они поступили 5 декабря, затем 16 декабря и 20-го.

К слову, в преддверии Нового года "минируют" не только правительство. 27 декабря вместе с чиновниками спешно пришлось покидать здание пассажирам и сотрудникам железнодорожного вокзала.

Установлено, что анонимки пришли из Нидерландов. Также эвакуации в разные дни коснулись больниц, железнодорожного вокзала в Мурманске, аэропорта в Мурмашах, судов. К слову, угрозы поступали и в другие муниципалитеты от Кировска до Колы, Кандалакши и Полярных Зорь. К счастью, пока ни одно сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве не подтвердилось.

Однако тревога не бывает лишней, ведь 10 декабря в Мурманске задержали экстремиста, который хотел взорвать муниципальное здание с чиновниками. К счастью, сотрудники ФСБ задержали его вовремя: мужчина уже доставал из тайника самодельное устройство для теракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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