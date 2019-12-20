Правительство Мурманской области третий раз эвакуируют из-за угрозы теракта

СЕГОДНЯ 16:46 2019-12-20T16:46:46+03:00

Людей из здания правительства Мурманской области эвакуируют третий раз за месяц. Фото: Роман Глек

Анонимные сообщения также поступили в Арбитражный суд и центр им. Н.И. Пирогова

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Северяне уже сбились со счета, сколько раз за последнее время шли эвакуации из-за анонимных угроз. Напоминаем: в третий!

Первая тревога случилась 5 декабря и задела здание правительства Мурманской области. Второй раз "белый" дом эвакуировали 16 декабря. Впрочем, не только его, но еще и больницы города, железнодорожный вокзал, аэропорт "Мурманск", соцобъекты в других городах: Кандалакше, Кировске, Апатитах, Полярных Зорях.

И вот, как говорится, Бог троицу любит. Днем 20 декабря анонимные электронные письма и звонки поступили опять в правительство региона, Мурманский многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова, Арбитражный суд. К счастью, пока тревога ложная. Пациентов "Пироговки" вывели на улицу, часть пошла в здание детской больницы. Лежачих больных вывезли на каталках.

Напомним: 16 декабря сообщения о минированиях поступали из Нидерландов. След последних угроз пока не отследили.

ИСТОЧНИК KP.RU