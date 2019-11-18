2019-11-18T08:43:32+03:00
Дом. Семья

В Мурманске белочка поднимается на восьмой этаж жилого дома за угощением

Лесная красавица облюбовала одну квартиру [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Белочка уже несколько дней подряд забирается на восьмой этаж. Фото: vk.com/murmanskgroupБелочка уже несколько дней подряд забирается на восьмой этаж. Фото: vk.com/murmanskgroup
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Как бы не развивались города, природа отступать не собирается. В Мурманской области, например, дикие звери часто выходят к людям. В Варзуге, например, лиса наведывалась в детский сад. А в последнее время рыжих плутовок часто видят то на горнолыжном склоне, то у производств.

Медведи - отдельная тема. Они, как никогда часто, идут к людям за едой. А вот головная боль водителей - лоси, выбегающие на дорогу.

Встреча с белочкой, конечно, более безопасна в этом плане. Лесных красавиц часто видят в Мурманске даже там, где, казалось бы, лес далеко. Так, жители Ленинского района уже несколько дней как принимают зверька в гости.

- Уже четвертый день к нам на Героев-североморцев на 8 этаж приходит белочка. Как она сюда забралась - загадка для нас, ведь деревья доходят максимум до 4 этажа, - сообщили подписчики группы "Мурманск".

Впрочем, ничего удивительного в этом нет: Белочки отлично забираются по стенам девятиэтажек, цепляясь за любые неровности. В столице Заполярья это не первый случай, когда зверьки покоряют высоту, чтобы найти еду.

В Мурманске белочка забирается на 8 этаж жилого дома.Фото: vk.com/murmanskgroup

ИСТОЧНИК KP.RU

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