2018-12-18T09:41:52+03:00
Дом. Семья

В Варзуге дикая лиса выходит к детскому садику и пытается играть с детьми

Специалисты областной ветстанции видят в этом не милые забавы, а угрозу
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Увидеть живую лисичку для детей - радость. Но лучше смотреть на нее издалека.Увидеть живую лисичку для детей - радость. Но лучше смотреть на нее издалека.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Детишкам из детского сада Варзуги не надо по картинкам объяснять, кто такая лисичка-сестричка и как она выглядит. Они видят ее вживую. Нет, не в контактном зоопарке - рыжая плутовка выбегает прямо из леса.

Как рассказали специалисты областной станции по борьбе с болезнями животных, лиса словно ходит на работу: каждый день она нарушает границы, установленные человеком, и оказывается на объединенной территории детского сада и школы. Не боится людей и идет на контакт с детьми и воспитателями.

Кажется, это просто забавляет рыжую красавицу, потому что приходит она сюда не из-за еды - мусорные баки с остатки еды с детского стола плотно закрыты и поживиться практически нечем. Только в нескольких местах на земле были обнаружены разложенные кусочки пищи, которые могли служить приманкой для дикого зверя. Впрочем, лиса нашла себе другую столовую.

- Периодически она приходит в частные дворы и на территорию других предприятий в поисках пропитания. Был зафиксирован единичный факт агрессивного поведения этого животного в отношении мужчины, - рассказали в ветстанции.

Ее специалисты не видят в общении лисы и людей ничего хорошего. Ведь именно эти животные часто переносят бешенство. Поэтому воспитателям напомнили, что подкармливать лису нельзя, да и подпускать близко тоже. Беседу провели также с компаниями в округе, на территории которых есть пишевые отходы. По системе "Меркурий" их надо гасить, чтобы из леса не приходили незванные гости.

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