СЕГОДНЯ 13:58 2019-11-13T13:42:36+03:00

Лисички стали все чаще выходить к людям. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рыжие плутовки все чаще выходят к людям, чтобы полакомиться и попозировать для фото [видео]

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С наступлением холодов гостями жителей Заполярья все чаще становятся лисы. Встречи с братьями нашими меньшими происходят в основном в близких к лесу районах.

Так ИПКА «Лавина» опубликовал видео, на котором рыжая плуовка прервала тренировку детей на горнолыжном склоне в микрорайоне Кировска Кукисвумчорре. Зверя снял на телефон один из родителей юных спортсменов: сначала лиса бегала между ребятами, а затем убежала в лес.

Это не единственный случай за последнее время. На днях в соцсетях появилось еще одно видео. На этот раз лисичка прибежала в гости к строителям моста через реку Тулома под Мурмашами.

- Наверное, с проверкой пришла, узнать, как идет строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла, - шутят авторы видео.

А совсем недавно фотограф из Кировска Владимир Полянский разместил на своей странице видео, на котором такая же хитрюга бегает по снегоуборочной технике и «просит» угощений.

- Ой, мне клиент рассказал, что полгода назад, когда они были в командировке (дорожники) лисичка очень маленькая «свистнула» сумку с едой. Некоторые работники на этот объект возвращались. Эта лисичка всегда приходила на огонек, - поделилась историей другая северянка.

Кстати, Владимир Полянский уже рассказывал «КП», что лисы с радостью принимают от северян рыбу, молоко, сыр, курицу и даже яблоки. Но с рыжими гостями надо быть предельно осторожными: они часто бывают переносчиками бешенства и могут укусить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/743539" frameborder="0"></iframe> В Кировске лиса-горнолыжница вышла потренироваться вместе с детьми.Автор: Андрей Пысин! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU