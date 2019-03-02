2019-03-01T18:13:50+03:00
Дом. Семья

Хитрые мордочки, роскошные шубки: В Кировске две лисички-сестрички приходят к людям за селедкой и яблоками

Плутовки живут на закрытой территории и не боятся охотников [фото, видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Лисичка с удовольствие принимает десерт. Например, любит яблочки. Фото: Владимир ПолянскийЛисичка с удовольствие принимает десерт. Например, любит яблочки. Фото: Владимир Полянский
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- Вот помоишница, - смеются жители поселка Нива-3, когда видят лисичку у своих домов. А рыжие красавицы к людям зачастили. Причем не только в этом населенном пункте, но и в Кандалакше и Варзуге. Чем самой гоняться за зайцем или мышкой, проще проверить, что лежит в мусорных баках. Да и люди нет-нет, дадут вкусняшку. Хотя, строго говоря, прикармливать диких животных опасно.

От колбасы хищницы тоже не отказываются. Фото: Владимир Полянский

От колбасы хищницы тоже не отказываются. Фото: Владимир Полянский

В Кировске для лисичек тоже накрывают стол. В меню: сметана, рыбные котлеты, сосиски и просто рыбка, куриные лапки. Снимки пиршества авторства местного фотографа Владимира Полянского собирают сотни лайков в социальной сети «ВКонтакте».

Шикарная шубка плутовок, хитрые глаза и мимика вызывают бурю восторга. На таких харчах грех плохо выглядеть.

Куда же без рыбки? Фото: Владимир Полянский

Куда же без рыбки? Фото: Владимир Полянский

- На самом деле лисиц две, они из одного помета. Вместе ходят везде. Живут в горах, а к нам на рудник спускаются чем-нибудь перекусить. Одна побаивается и редко подходит, вторая почти ручная, из-за чего хорошо питается. Охотников там нет, закрытая территория - и они себя там хорошо чувствуют, не боятся, - рассказал «КП» Владимир Полянский.

Хитрые мордочки лисичек вызвали восхищение у северян. Фото: Владимир Полянский

Хитрые мордочки лисичек вызвали восхищение у северян. Фото: Владимир Полянский

Фотограф поясняет, что всегда старается покормить братьев наших меньших. А лисичек покорил целым ведром беломорской сельди. Теперь рыжие красавицы приходят на условное место в ожидании гостинца.

К руднику патрикеевны приходили сначала на запах рыбки. Фото: Владимир Полянский

К руднику патрикеевны приходили сначала на запах рыбки. Фото: Владимир Полянский

- Они все любят: рыбу хорошо едят, молоко, сыр, курицу и даже яблоки трескают охотно. А у селедки запах сильный, далеко разносится, сразу приходят, - продолжает рассказ Владимир.

Стоит заметить, что дружба с дикими животными может быть опасной. Например, лисы часто переносят бешенство и могут укусить. Как это случилось с жителем Ниву-3, которого цапнули за перчатку.

Лисички живут на закрытой территории, поэтому могут не бояться охотников. Фото: Владимир Полянский

Лисички живут на закрытой территории, поэтому могут не бояться охотников. Фото: Владимир Полянский

Лиса в Кировске приходит к людям за рыбой и яблоками.Автор видео Владимир Полянский

ИСТОЧНИК KP.RU

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