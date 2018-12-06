В Кандалакше у жилых домов бегает лиса

6 Дек. 12:47 2018-12-06T12:47:19+03:00

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Казалось бы, северяне после всех сообщений о диких животных в черте города должны перестать этому удивляться. Например, в Мурманске видели медведя и лосей, южнее - гадюк и даже волков. Но все равно встречать лесных гостей рядом с человеком всегда удивительно.

У жилых домов в Кандалакше, вблизи Кандалакшского шоссе, на днях заметили лису. Рыжая красавица бегала рядом с помойкой, пытаясь найти съестное. На людей она особо не реагировала, но когда снимавшая видео женщина попыталась подойти поближе, лисичка все-таки убежала. Оказалось, что патрикеевну часто видят на границе лесополосы, и некоторые горожане не против, что она приходит за едой. Мол, заодно мышей половит.

К слову, лисенка не так давно ловили на улицах Мурманска. Напомним, он бегал в центре города. Оказалось, что зовут беглеца Шарки, и его потеряли по дороге от ветеринара. А в ноябре по городу искали уже ручного бельчонка Кирюшу, который жил в офисе, а потом захотел вольной жизни.