2019-01-09T18:24:39+03:00
Общество

У жителя Кандалакши лиса пыталась украсть перчатки

Мужчина протянул животному руку, а патрикеевна цапнула его за палец [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Лисы в Ниве-3 уже почти не боятся людей и часто появляются рядом с домами. Фото: Юрий НикитенкоЛисы в Ниве-3 уже почти не боятся людей и часто появляются рядом с домами. Фото: Юрий Никитенко
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Лисички-сестрички стали этой зимой очень часто выходить к людям в Мурманской области. В Варзуге, например, патрикеевна повадилась гулять у детского сада и школы, что находятся рядом. В Кандалакше еще одна плутовка бегает вблизи жилых домов. Она, а, может, ее подруга была замечена на днях кандалакшанином в районе Нива-3. Ожидаемо, что лиса расхищала помойку в надежде найти там что-то съестное. Мужчина, заметив животное, протянул к нему руку и... чуть не лишился перчатки. Лисица цапнула северянина за руку, а затем отбежала.

Как ни пытался он потом приманить гостью из леса к себе, сделать это не удалось: схватив еду, она убежала в темноту.

Впрочем, местные жители не удивлены - лисы у их домов появляются часто.

- Встречал на стоянке. Сидела в метрах 10, пока с машиной копался, выпрашивала сладкое. Совсем близко не подпускает, но страха уже давно перед людьми нет. Печально как-то, - написал в группе "Кандалакша онлайн" Александр Цыбулин.

Кстати, кандалакшане просят не приручать лис и не подкармливать их. Все-таки именно эти животные чаще всего переносят бешенство и могут заразить им людей.

Лиса.

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