В Мурманске белка забралась на высоту 7 этажа
К семье из Мурманска утром 9 мая пришел незваный гость. Пушистый зверек забрался на высоту 7 этажа и устроился на балконе.
– Вот это да! Белка. Надо ей орешков положить, – восклицают хозяин квартиры.
Мужчина снял происходящее на камеру, после чего видео было опубликовал в социальной сети. На кадрах видно, как шустрая гостья лихо забирается по стене дома еще выше.
В Мурманске белка забралась по стене на 7 этаж.Видео: vk.com/readovkanews.
Это не первый подобный случай в городе. В июне 2016 года белка забралась в окно 9-этажки на Ледокольном проезде. Тогда грызун забился на кухонный шкафчик, прежде чем его оттуда достали спасатели.
Кроме того, многие мурманчане держат у себя этих зверьков в качестве домашних любимцев. Был случай, когда 2018-м многие северяне бросились на поиски Кирюши, который сбежал из офиса.
ИСТОЧНИК KP.RU