В Мурманске белка забралась на высоту 7 этажа

СЕГОДНЯ 16:09 2019-05-09T18:01:25+03:00

Хозяин квартиры, на балкон которой забрался зверек, снял все на видео

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К семье из Мурманска утром 9 мая пришел незваный гость. Пушистый зверек забрался на высоту 7 этажа и устроился на балконе.

– Вот это да! Белка. Надо ей орешков положить, – восклицают хозяин квартиры.

Мужчина снял происходящее на камеру, после чего видео было опубликовал в социальной сети. На кадрах видно, как шустрая гостья лихо забирается по стене дома еще выше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/707854" frameborder="0"></iframe> В Мурманске белка забралась по стене на 7 этаж.Видео: vk.com/readovkanews.

Это не первый подобный случай в городе. В июне 2016 года белка забралась в окно 9-этажки на Ледокольном проезде. Тогда грызун забился на кухонный шкафчик, прежде чем его оттуда достали спасатели.

Кроме того, многие мурманчане держат у себя этих зверьков в качестве домашних любимцев. Был случай, когда 2018-м многие северяне бросились на поиски Кирюши, который сбежал из офиса.

ИСТОЧНИК KP.RU