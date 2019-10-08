На дороге к аэропорту "Мурманск" машину "боднул" в бок лось
За лето водители Заполярья немного отвыкли от темноты, и теперь вести машину не так-то просто. Но не только сумерки и чернота ночи опасны для автолюбителей.
На дороге к аэропорту "Мурманск" водитель едва не столкнулся с лосем.
- Он выбежал в районе птицефабрики 5 октября утром в 6.15, - рассказывает водитель, попавший в непростую ситуацию.
Лось резко появился с правой обочины со стороны пассажирского сидения. Нужно отдать должное водителю, он не бросил руль, не стал резко уворачиваться.
Сохатый тоже пытался не врезаться в иномарку, хотя все же "боднул" ее. Позднее автолюбителю пришлось остановиться, чтобы выдохнуть и отойти от стресса.
К счастью, никто не пострадал. Напомним, в конце сентября под Оленегорском столкнулись машина и лось. После ДТП животное убежало, но после его труп нашли рядом с дорогой.
Лось по дороге на аэропорт "Мурманск".Видео: Мурманск ДТП ЧП
ИСТОЧНИК KP.RU