На дороге к аэропорту "Мурманск" машину "боднул" в бок лось

СЕГОДНЯ 15:43 2019-10-08T15:26:22+03:00

Изменить размер текста: A A

За лето водители Заполярья немного отвыкли от темноты, и теперь вести машину не так-то просто. Но не только сумерки и чернота ночи опасны для автолюбителей.

На дороге к аэропорту "Мурманск" водитель едва не столкнулся с лосем.

- Он выбежал в районе птицефабрики 5 октября утром в 6.15, - рассказывает водитель, попавший в непростую ситуацию.

Лось резко появился с правой обочины со стороны пассажирского сидения. Нужно отдать должное водителю, он не бросил руль, не стал резко уворачиваться.

Сохатый тоже пытался не врезаться в иномарку, хотя все же "боднул" ее. Позднее автолюбителю пришлось остановиться, чтобы выдохнуть и отойти от стресса.

К счастью, никто не пострадал. Напомним, в конце сентября под Оленегорском столкнулись машина и лось. После ДТП животное убежало, но после его труп нашли рядом с дорогой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/736600" frameborder="0"></iframe> Лось по дороге на аэропорт "Мурманск".Видео: Мурманск ДТП ЧП

ИСТОЧНИК KP.RU