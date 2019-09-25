Под Оленегорском сбили лося

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-25T11:25:44+03:00

По словам очевидцев, лось погиб в аварии с иномаркой под Оленегорском. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Необычное препятствие на федеральной трассе «Кола» встретил водитель Ford. Правда, объехать его не получилось и опасная ситуация закончилась аварией.

- В 7:58 25 сентября на 1287 километре автодороги «Кола» произошло ДТП. Водитель Ford ехал со стороны Мончегорска в Оленегорска, когда на дорогу неожиданно выскочил лось. Избежать столкновения не удалось. Автомобиль поврежден с левой стороны, водитель не пострадал, животное убежало, - рассказала «КП» инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Правда, по словам проезжавших мимо автомобилистов, далеко после встречи с автомобилем лось уйти не смог – лежащее на обочине его бездыханное тело привлекает внимание автопутешественников

Напомним, с начала осени это далеко не первая встреча с лесным парнокопытным на дороге. Десять дней назад жительница Мурманской области погибло в аварии, случившейся из-за выскочившего на дорогу лося.

ИСТОЧНИК KP.RU