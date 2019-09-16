В Карелии Kia Bongo столкнулась с лосем и Toyota Land Cruiser, погибла жительница Мурманской области

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-16T13:12:41+03:00

Сначала Kia Bongo столкнулась с лосем, а затем в нее врезалась другая машина. Фото: УГИБДД по Республике Карелия

В аварии пострадали еще четыре человека, в том числе ребенок

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Северян предупреждают: сейчас у лосей идет гон, поэтому на дорогах надо быть особенно осторожными. В Мурманской области, например, водитель чудом избежал столкновения с сохатым, а еще один заметил на полосе гуляющее семейство, которое почти не реагировало на машины.

К сожалению, выход лося на дорогу на 498 километре трассы "Кола" в Кондопожском районе привел к смертельному ДТП.

Авария случилась в 20.20 15 сентября. В темноте 55-летний водитель Kia Bongo не смог вовремя остановиться перед оказавшимся на полосе животным. После столкновения с ним иномарка вылетела на полосу встречного движения, где в нее врезалась Toyota Land Cruiser.

- На месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи скончалась 55-летняя пассажирка Kia Bongo, жительница Мурманской области. В ДТП также пострадали водитель Kia. В Toyota Land Cruiser пострадали пассажиры, жители Карелии - 36-летняя женщина, 30-летний мужчина и 7-летний мальчик, который находился в детском удерживающем устройстве, - сообщили в УГИБДД по Республике Карелии.

Инспекторы разбираются в обстоятельствах аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU