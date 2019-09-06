Водители Мурманской области предупреждают друг друга о лосях на дорогах

СЕГОДНЯ 13:11 2019-09-06T13:11:05+03:00

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- Сегодня вечером на дороге Полярный - Мурманск мне встретились необычные пешеходы - лоси! Парочка остановилась перед дорогой, а потом они резко пошли, -написал на своей странице 5 сентября североморец Евгений Карпов.

Вряд ли это можно назвать удачей - дело-то опасное - но все же мужчина увидел сохатых.

- Дорогу переходили не быстро до середины, а потом ускорились. Когда подошли к лесу, и вовсе попытались бежать. Первый раз такое встречаю на дорогах. Ехал около 60, но все же на тормоз нажал слегка. Куда они побегут, не угадаешь, - продолжает рассказ Евгений.

И предупреждает земляков, чтобы были осторожны на дорогах. Сейчас идет период гона, поэтому лоси часто выскакивают перед машинами. Так недавно под Мурманском водитель чудом не столкнулся с сохатым - хорошо встречная машина поморгала фарами.

ИСТОЧНИК KP.RU