Под Мурманском водитель чудом не столкнулся с лосем
Встретить лося на дороге в Мурманской области дело не хитрое. Были в нашем регионе и ДТП с участием сохатых. Одно из них чуть не произошло около полуночи 31 августа под столицей Заполярья.
- Поздним вечером на загородной дороге в 5 километрах от Мурманска едва не произошло серьезное ДТП с участием сохатого. Неизвестно, чем бы все могло закончиться, если бы водитель встречной машины не помигал фарами, предупреждая об опасности, - сообщает группа "Мурманск".
Причем водитель сразу не понял, почему товарищ по дороге моргает ему. Иногда так автолюбители предупреждают друг друга о сотрудниках ГИБДД на дороге. Но все же перед мостом, сразу за которым стоял молодой лосенок, скорость автор видео сбавил.
Осенью - в сентябре и октябре - у сохатых начинается гон. Поэтому водителям надо смотреть в оба на дорогах, идущих вдоль леса, - рогатые могут выскочить в любой момент.
Под Мурманском водитель чуть не столкнулся с лосем.Видео: Вадим Ивченко
ИСТОЧНИК KP.RU