Под Мурманском водитель чудом не столкнулся с лосем

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-02T10:45:59+03:00

Лосенок сначала гулял по дороге, а потом все-таки ушел на обочину. Фото: скриншот видео

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Встретить лося на дороге в Мурманской области дело не хитрое. Были в нашем регионе и ДТП с участием сохатых. Одно из них чуть не произошло около полуночи 31 августа под столицей Заполярья.

- Поздним вечером на загородной дороге в 5 километрах от Мурманска едва не произошло серьезное ДТП с участием сохатого. Неизвестно, чем бы все могло закончиться, если бы водитель встречной машины не помигал фарами, предупреждая об опасности, - сообщает группа "Мурманск".

Причем водитель сразу не понял, почему товарищ по дороге моргает ему. Иногда так автолюбители предупреждают друг друга о сотрудниках ГИБДД на дороге. Но все же перед мостом, сразу за которым стоял молодой лосенок, скорость автор видео сбавил.

Осенью - в сентябре и октябре - у сохатых начинается гон. Поэтому водителям надо смотреть в оба на дорогах, идущих вдоль леса, - рогатые могут выскочить в любой момент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/729475" frameborder="0"></iframe> Под Мурманском водитель чуть не столкнулся с лосем.Видео: Вадим Ивченко

ИСТОЧНИК KP.RU