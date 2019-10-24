По Княжой Губе медведи бродят среди дня, не боясь людей

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-24T12:41:32+03:00

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Несмотря на то, что октябрь забыл, что он осенний месяц, и успел порадовать северян и снегом и первым морозцем, хозяева леса не торопятся залечь в свои берлоги. Напомним, процесс это не быстрый и зависит не столько от погодных условий, сколько от готовности места спячки и нагулянного за лето жира. Пока косолапые продолжают держать в страхе жителей заполярных поселков. Так в Княжой Губе мишки и вовсе чувствуют себя как дома.

- Медведи уже хулиганили этой осенью на улице Первомайской. Недавно были замечены жителями на улице Рыбацкой, где во дворе одного из домов переворошили выгребную яму, и на хуторе Гуппово, - описывает последние события жительница Зеленоборского Татьяна Нюйман. – 23 октября их снова видели на улице Рыбацкой, прямо на дороге возле домов. Судя по следам, медведи появились с дороги, ведущей на Рыбоводный завод, пересекли ее, затем прошли вдоль забора у дома №46 по Рыбацкой, а дальше спустились вниз к морю, оставив целую тропу на берегу.

Женщина собралась уезжать и едва успела сесть в машину, как впереди на дороге метрах в 10-15 появились двое косолапых: один большой, другой поменьше. Они обогнули забор 46-го дома и направились к морю. Татьяна закричала оставшимся во дворе людям о грозящей опасности. Сельчане подняли шум: стали кричать и стучать и достигли-таки желаемого эффекта – медведи испугались и повернули обратно в лес.

Жителей и гостей Княжой Губы просят быть предельно осторожными. Несмотря на зиму, шанс столкнуться с хозяевами леса лицом к лицу велик!

ИСТОЧНИК KP.RU