В Мурманской области за этот сезон пришлось отстрелить 25 медведей

СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-21T12:50:47+03:00

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Несмотря на то, что на Кольский полуостров постепенно приходит зима, а в ночное время синоптики прогнозируют уже до 10 градусов ниже нуля, хозяева леса, которые из-за холодного лета держали в страхе северян, не торопятся залечь в спячку. 18 октября следы медведя были замечены возле заброшенной школы в Нивском. Кстати, туда даже приезжал охотовед, но в итоге косолапому было решено сохранить жизнь. А 20 октября его сородич спугнул рыбаков в 10 километрах от отворотки на Серебрянку – любители активного отдыха на природе решили от греха подальше повременить с выездом в лес и вернулись домой.

Правда, несмотря на белоснежное покрывало за окном, этих мишек пока нельзя назвать шатунами.

- Медведи уже начали ложиться в спячку, но когда этот процесс закончится, сказать трудно. Конкретного срока нет. Все зависит от того, как косолапый успел подготовить себе берлогу и нагулять жир, чтобы спокойно проспать несколько месяцев, - объясняет Валентин Барашков, заместитель начальника отдела охотничьего надзора министерства природы по Мурманской области.

В этом году охотинспекторам пришлось отстрелить 25 медведей и побить тем самым рекорд 2015 года, когда из-за холодного лета и плохой кормовой базы численность косолапых регулировали 22 раза. Если все хозяева леса смогут залечь на зиму в берлогу, то эта цифра, к счастью, уже не увеличится.

ИСТОЧНИК KP.RU