В Мурманскую область приходит зима

СЕГОДНЯ 12:17 2019-10-21T13:32:59+03:00

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Уже сейчас Мурманск засыпало снегом: белые хлопья вовсю кружили над столицей Заполярья в прошедшие выходные. Северяне делятся в соцсетях своими фотографиями снежного города и стараются укутаться потеплее.

А вчера, 20 октября, в соцсетях опубликовали снимок со спутника. На нем видно, что почти весь Кольский полуостров покрылся снегом и льдом.

- Снег в принципе лег везде, за исключением небольших участков узкой прибрежной полосы морей. Хибины собой заслонили натяг с севера, поэтому к югу от них тоже снега маловато. Крупные водоемы, разумеется, пока все безо льда, но с такими холодными ночами это ненадолго, - отмечают в сообществе «Погода в Мурманске».

По прогнозам Мурманского гидрометцентра, сегодня, 21 октября, в Кольском крае ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, ветер западный умеренный. Температура воздуха днем от - 1 до - 6 градусов. Ночью от -4 до -9 градусов.

А вот завтра ночью, 22 октября, наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. Это значит, что температура воздуха понизится до -10. По словам синоптиков, в центральных районах при прояснениях ожидаются морозы до -17.

Помимо этого, и пешеходам и автолюбителям стоит внимательнее передвигаться по дорогам – кругом гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU