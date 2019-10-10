На встрече с избранными губернаторами президент поддержал Андрея Чибиса в ситуации с мазутом

СЕГОДНЯ 09:22 2019-10-10T09:22:14+03:00

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Переход Мурманской области с мазута на другие виды топлива не произойдет по щелчку. Конечно, в регион пришел "Газпром" с его планами изменить ситуацию, поддерживать процесс готов "НОВАТЭК", который строит Центр крупнотонажных сооружений. В этом году в области заработали первые котельные на биотопливе. Вот только пока что уйти с мазутной иглы нам не удается.

С началом отопительного сезона региону как никогда актуально получить финансовую поддержку из федерального бюджета - деньги нужны для компенсации затрат на мазут. Мурманская область уже получила транш на 3 миллиарда рублей. Но этого мало. Из-за роста цен на топливо нужно 5 дополнительных миллиардов в год.

Тему финансовой помощи Андрей Чибис поднял на встрече Владимира Путина с избранными губернаторами.

- Важно создать именно системный механизм компенсации издержек региона - и эта наша позиция полностью поддержана президентом, - рассказал глава Мурманской области по итогам встречи.

Также Владимиру Путину представили планы, что Мурманск должен стать точкой формирования международной арктической повестки. Ранее главе государства уже говорили про проект "Новый Мурманск".

ИСТОЧНИК KP.RU