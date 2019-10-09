Недостроенную котельную в Зеленоборском оформили в собственность

СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-09T15:46:26+03:00

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Два месяца назад Зеленоборский посетил с визитом губернатор Мурманской области Андрей Чибис. После общения с местными жителями он пообещал, что решит все проблемы, в частности, избавит их от долгостроя в виде угольной котельной.

И вот первые шаги в этом направление уже сделаны. Глава Зеленоборского Ирина Самарина обратилась в прокуратуру по поводу до сих пор не оформленной в собственность котельной.

- В 2015 году фактически было приостановлено строительство угольной котельной. Спустя четыре года, объект в эксплуатацию не введен, а охрана его не организована, что могло создать угрозу для жизни и здоровья граждан, - объясняют суть вопроса в прокуратуре Мурманской области.

В ведомстве провели проверку и внесли представление главе администрации Зеленоборского устранить допущенные нарушения. В итоге власти подсуетились и уже 20 августа зарегистрировали право собственности на недостроенную котельную, а также заключили договор на ее охрану. Следующий шаг – решить вопрос с завершением строительства объекта за счет инвестора.

ИСТОЧНИК KP.RU